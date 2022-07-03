شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعات وقوانين هندسية خليجية موحدة قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي م. محمد الخزاعي عن وصول عدد المهندسين إلى 80 ألف مهندس ومهندسة من مواطني الدول الخليجية الذين يمارسون أعمالهم بمختلف التخصصات الهندسية، مبينا أن الإحصائية التقريبية جاءت من واقع الرصد لفريق الاتحاد الهندسي في ظل عدم وجود قوائم ثابتة لدى الهيئات الخليجية التي لا يزال بعضها يعمل دون مظلة رسمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتوقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحاد الهندسي الخليجي و«المستشارون» للأعمال والتنمية التي مثلها رئيسها التنفيذي م. رامي أسعد يغمور، وتهدف الاتفاقية لتنفيذ مؤتمرات وورش عمل هندسية في الدول الخليجية تساهم في تطوير أعمال الاتحاد وتحسين خدماته الإلكترونية ومحتواه الرقمي لخدمة المهندس الخليجي.

وأشار الخزاعي إلى عمل الاتحاد الهندسي الخليجي خلال الفترة الحالية على توحيد التشريعات والأنظمة والقوانين الهندسية بين دول الخليج بما يخدم هويتها وطبيعتها الجغرافية ويساهم في تطوير وجودة الأعمال الهندسية وزيادة كفاءة العاملين بهذا المجال، وهو أحد الأسباب الداعية لتوقيع هذه الاتفاقية مع «المستشارون» التي تمتلك خبرة واسعة بهذا المجال، مضيفا أن هناك تنسيقا قادما مع الأمانة العامة لدول الخليج بهدف الدعم الرسمي للهيئات الهندسية بكل دولة وتمكينها بصناعة القرارات المتعلقة بمجال عملها، إضافة لإيجاد تصنيفات وتأهيل موحد للمهندسين بما يخدم المنطقة وينهض بها هندسيا على مستوى العالم.

وأوضح الخزاعي أن هناك ارتفاعا كبيرا بالإقبال على دراسة الهندسة الكهربائية والإلكترونية بين مواطني دول الخليج في ظل الوفرة في أعداد الهندسة المدنية، فيما تعد الهندسة الكيميائية من أقل التخصصات إقبالا وخاصة بالنسبة للمرأة التي لا تزال تواجه صعوبات في طبيعة عملها بهذا التخصص، مطالبا الجامعات الخليجية بتفعيل دورها بإعداد الدراسات التي تحدد مدى الاحتياج للتخصصات الهندسية ورصد الفائض منها والأقل في أعداد المهندسين.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ «المستشارون» للأعمال والتنمية م. رامي يغمور، أن هذه الاتفاقية المشتركة مع الاتحاد الهندسي الخليجي ستعمل على تطوير هذا المجال والنهوض بجودة مخرجاته، من خلال تنفيذ المؤتمرات التخصصية والورش العملية والتدريبية وتحسين خدماته الإلكترونية والرقمية التي تخلق تواصلا اجتماعيا فاعلا في دول الخليج، مبينا أن هناك برامج ومشاريع مستقبلية مع الاتحاد الهندسي استمرارا للنجاحات السابقة بمختلف مناطق المملكة.