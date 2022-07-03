شكرا لقرائتكم خبر عن «سقيا زمزم» توزع 200 ألف عبوة يوميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الإدارة العامة لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم كامل جاهزية المشروع، استعدادًا لاستقبال الطلب المتزايد على ماء زمزم المبارك، لتصل الطاقة الإنتاجية القصوى إلى 200 ألف عبوة في اليوم الواحد.

وقال مدير الإدارة العامة للمشروع وأمين اللجنة الإشرافية د. عبدالرحمن الخطابي، إنه يجري التوزيع من خلال منافذ كدي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، محمد الجابري.