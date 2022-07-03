شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مستفيد من حلقات تصحيح التلاوة يوميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد أكثر من 400 في اليوم الواحد من حلقات تصحيح التلاوة التي تنفذها وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب برئاسة شؤون الحرمين حاليا لخدمة حجاج بيت الله الحرام الراغبين في تعلم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم. وتعقد حلقات التحفيظ في توسعة الملك فهد - رحمه الله - على أربع فترات الفترة الأولى من الساعة 4 فجرا إلى 8 صباحا، والفترة الثانية من الساعة 8 صباحا إلى 12 مساء، والفترة الثالثة من الساعة 4 مساء إلى 8 مساء، والفترة الرابعة من الساعة 2 صباحا إلى 6 صباحا.