محمد بن مسعود - الدمام - شاهد بالصورة .. شاب مصري يتزوج من فتاة أوكرانية فائقة الجمال ويرتديان الزي اليمني وخالد الرويشان يعلق عليها بهذه الطريقة!

تزوج شاب مصري من أوكرانية فائقة الجمال وارتدوا الزي اليمني القديم. وقال خالد الرويشان في صفحته الرسمية على موقع التدوين فيسبوك :شاب مصري يتزوج أوكرانية ويقرران أن يلبسا أزياء يمنية! .. اسمه إسلام العشيري تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : واضاف:بالمناسبة هذا هو نفس الشاب الشجاع الذي أنقذ طفلين يمنيين عالقَين في أوكرانيا بعد سماعه لمناشدة من أبويهما في مارس الماضي وسافر لمسافة 500 كم وسط قذائف الحرب لأول وهلة ظننتهما من إب ويافع!

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة .. شاب مصري يتزوج من فتاة أوكرانية فائقة الجمال ويرتديان الزي اليمني وخالد الرويشان يعلق عليها بهذه الطريقة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.