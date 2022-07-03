مدينة الملك عبدالله الطبية تنقذ حاجا إيرانيا من ذبحة صدرية حادة داهمته خلال توجهه إلى المسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أجرى فريق طبي من مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي قسطرة طبية عاجلة لإنقاذ حياة حاج إيراني في العقد السادس من العمر بعد إرادة الله وتوفقه بعد تعرضه لذبحة صدرية حادة داهمته خلال توجهه إلى الحرم المكي الشريف لأداء الصلاة .

وقالت وزارة الصحة : إن قسم طوارئ مدينة الملك عبدالله الطبية استقبلت حالة الحاج الإيراني الذي كان يعاني من ألم حاد في الصدر، حيث قام الفريق الطبي من مركز القلب بعمل قسطرة تشخيصية عاجلة، مع فحوصات كاملة، وأشعة مقطعية أظهرت نتائجها وجود انسداد أكثر من شريانين في القلب سببت له ذبحة صدرية حادة.

وأضافت : إن الفريق المعالج قرر إجراء عملية قلب مفتوح، إلا أن المريض رفض هذا الاجراء الطبي، وبعد التشاور مع طبيب حملته للحج تقرر تركيب دعامات للشرايين المتضررة، وتماثل المريض للشفاء ولله الحمد، وهو بصدد الخروج والانضمام إلى حملته لإكمال نسكه مؤكدة أن المدينة الطبية تقدم خدماتها للرعاية الصحية التخصصية لجميع الحجاج والزوار والمعتمرين يقوم عليها أطباء مؤهلين تأهيلا عالياً وبإمكانيات عالمية حديثه تحظى بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة حثيثة من وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.