الفرس “نوتيشن ” تتوج بطلة لكأس جامعة أم القرى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس

حققت الفرس “نوتيشن” الفوز بكأس جامعة أم القرى العائدة في ملكيتها للمالك رفاعي صنت الغريبان ،حيث سلم وكيل الجامعة الدكتور فريد بن علي الغامدي كأس الجامعة لمنسوبي الإسطبل.

وشهد الشوط الذي أقيم في ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية تنافسًا مثيراً على مسافة 1600م جمع نخبة الأفراس، حيث استطاعت ابنة ” بويتس فويس ” أن تتوج نفسها بطلة للكأس بعد المستوى الكبير الذي قدمته.

وقد أقام نادي سباقات الخيل حفله التاسع من الأسبوع الثالث متضمناً ثمانية أشواط مختلفة التصنيفات والدرجات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد لمختلف الأعمار في ختام المرحلة الأولى، حيث ستتوقف السباقات وتعود مجدداً بعد إجازة عيد الأضحى المبارك .