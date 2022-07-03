شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 358 ألف حاج للمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الإحصائية إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عددا في المدينة المنورة أمس بواقع 12171 حاجا، ثم حجاج باكستان بعدد 9350 حاجا، والهند بعدد 6401 حاج، ثم حجاج نيجيريا بعدد 5135، ثم حجاج إيران بواقع 5028 حاجا. وبيّنت أن 277571 حاجا غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 80772 حاجا من جنسيات مختلفة. وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 552 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تمت مباشرتها 1550 عملية منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 834، بالإضافة إلى تنفيذ 33 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 212 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج.