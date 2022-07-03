شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 358 ألف حاج للمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، عن وصول 358645 حاجا إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام. وأوضحت الإحصائية أن 289955 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 50490، كما استقبل مركز حجاج البر 18028، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم.

وأشارت الإحصائية إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عددا في المدينة المنورة أمس بواقع 12171 حاجا، ثم حجاج باكستان بعدد 9350 حاجا، والهند بعدد 6401 حاج، ثم حجاج نيجيريا بعدد 5135، ثم حجاج إيران بواقع 5028 حاجا. وبيّنت أن 277571 حاجا غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 80772 حاجا من جنسيات مختلفة. وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 552 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تمت مباشرتها 1550 عملية منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 834، بالإضافة إلى تنفيذ 33 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 212 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج.