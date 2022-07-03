تغطية علاج تلف صمامات القلب حتى 150 ألف ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التأمين الصحي خلال عامين: 10 ملايين عدد المؤمن لهم في 2022 9.1 ملايين عدد المؤمن لهم في 2021 83% نسبة الالتزام في 2022 75% نسبة الالتزام في 2021 5821 عدد مقدمي خدمات الرعاية 24 عدد شركات التأمين المؤهلة 5 شركات لإدارة المطالبات أوضح مجلس الضمـان الصحي تغطيـة وثيقة التأمين الصحي تكاليف حالات التلف في صمامات القلب المكتسبة حتى 150 ألف ريال كحد أقصى خلال مدة الوثيقة. وأشار إلـى أن برنامـج تغطية مسـتفيدي الضمـان يهتم بتحمل تكاليـف الأعبـاء العلاجيـة للفئات المستهدفة من مستفيدي التأمين الصحي الإلزامي الذين تجاوزوا الحد الأعلى لتغطية التأمين الصحي. ويهدف البرنامج إلى عدم تحمل أطراف العلاقة التأمينية أعباء مالية إضافية، وشمول الأغطيـة الصحيـة ذات القيمة والكفاءة، إلـى جانب توزيع المخاطر تحقيقا لمبدأ التعاون. ويتم استقبال الطلبات من خلال التواصل عبر المنشـأة الطبية، والتواصل عبر البوابة الالكترونيـة لمجلس الضمان الصحي. وكان المجلـس عقـد أخيـرا ورشـة عمل تحـت عنوان ( تدريب مقيمين برنامج تطوير معايير التصنيف والاعتماد لمقدمي الخدمة وشركات التأمين) لمدة 4 أيام، ضمن أعمال المجلس نحـو تمكين شـركات التأميـن ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من تقديم خدماتهم وفق سياسات وأنظمة متطورة.

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