انخفاض بيتكوين 2.2% لتصل إلى أقل من 19 ألف دولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

انخفضت عملة بيتكوين إلى أقل من 19 ألف دولار وضعفت بنسبة 2ر2%

وتذبذبت الأسعار بنسبة 2.7 % منذ الساعة 5 مساء بتوقيت نيويورك، ليتم التداول بين 18 ألفا و981 دولار و19 ألفا و491 دولار

وانخفضت بيتكوين الآن بنسبة 72% عن أعلى مستوى سجلته في 10 نوفمبر والذي بلغ 68 ألفا و992 دولار، وضعفت بنسبة 59% حتى الآن هذا العام