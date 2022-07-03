انخفاض بيتكوين 2.2% لتصل إلى أقل من 19 ألف دولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات
انخفضت عملة بيتكوين إلى أقل من 19 ألف دولار وضعفت بنسبة 2ر2%
وتذبذبت الأسعار بنسبة 2.7 % منذ الساعة 5 مساء بتوقيت نيويورك، ليتم التداول بين 18 ألفا و981 دولار و19 ألفا و491 دولار
وانخفضت بيتكوين الآن بنسبة 72% عن أعلى مستوى سجلته في 10 نوفمبر والذي بلغ 68 ألفا و992 دولار، وضعفت بنسبة 59% حتى الآن هذا العام
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