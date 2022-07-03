السعوديه البرناوي والوصابي يزفان أحمد لعش الزوجية

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل أبناء طاهر أحمد برناوي (رحمه الله)، بزفاف شقيقهم المهندس أحمد من منسوبي قطاع البترول إلى ابنة مقبل سالم الوصابي، في إحدى قاعات الأفراح في العاصمة المقدسة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.
العريس عبر عن فرحته بإكمال نصف دينه ودخوله عش الزوجية، سائلا الله التوفيق في حياته القادمة.
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