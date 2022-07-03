السعوديه ابتدائية وائل بن حجر تكرم المغامسي بمناسبة تقاعده

محمد بن مسعود - الدمام - كرمت مدرسة وائل بن حجر الابتدائية مدير مكتب «عكاظ» في المدينة المنورة الزميل سامي بن سند المغامسي، بمناسبة تقاعده في أحد فنادق المدينة المنورة، بحضور مدير تعليم منطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم، ومساعد الشؤون المدرسية الدكتور فهد القايدي، ومدير مكتب غرب المدينة الدكتور حميد الأحمدي.

وقدَّم مدير مدرسة وائل بن حجر الابتدائية الدكتور بندر أبو غندر شكره للمحتفى به الزميل المغامسي، على ما بذله من تميز وجهد وعمل طيلة ثلاثة عقود مضت.

وعرض منظمو الحفلة السيرة الذاتية للمغامسي، التي كانت حافلة بالتميز، ثم أُلقيت العديد من الكلمات والقصائد الشعرية ثم قُدمت الدروع التذكارية للمحتفى به.

وفي نهاية الحفلة، قدَّم المغامسي شكره لمدير التعليم ومنسوبي المدرسة على التكريم، معتبرا أنه لمسة وفاء رائعة لختام مشواره التربوي والوظيفي بعد سنواتٍ طويلة.