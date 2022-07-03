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اخبار الرياضه السعوديه الشباب ينتظر «الاحتراف» على شكوى شراحيلي

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محمد بن مسعود - الدمام - تنتظر إدارة نادي الشباب رد لجنة الاحتراف حيال الشكوى الرسمية التي تقدمت بها ضد نادي الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي لدى لجنة الاحتراف في مطلع شهر يونيو الماضي، والتي تضمنت ملفاً مدعماً بالأدلة التي تستند عليها الإدارة الشبابية، بشأن قيام نادي الاتحاد بالتفاوض مع اللاعب قبل دخوله الفترة المحمية، مؤكدة امتلاكها شهوداً وأدلة، من ضمنها تصريح لوكيل اللاعب لإحدى القنوات الفضائية، يؤكد العرض الاتحادي قبل دخول اللاعب الفترة الحرة. وتهدف الإدارة الشبابية من الشكوى التي تقدمت بها إلى لجنة الاحتراف للمحافظة على حقوق النادي وعدم التفريط بها.

يذكر أن نادي الاتحاد أعلن التوقيع مع المدافع أحمد شراحيلي في مطلع شهر يناير من العام 2022، بعقد يمتد حتى العام 2025، عقب دخوله للفترة الحرة، وسينضم لتدريبات العميد في أواخر شهر يوليو الجاري استعدادا للموسم الرياضي القادم.

مستجدات شراحيلي

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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