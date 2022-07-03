اخبار الرياضه السعوديه الشباب ينتظر «الاحتراف» على شكوى شراحيلي

يذكر أن نادي الاتحاد أعلن التوقيع مع المدافع أحمد شراحيلي في مطلع شهر يناير من العام 2022، بعقد يمتد حتى العام 2025، عقب دخوله للفترة الحرة، وسينضم لتدريبات العميد في أواخر شهر يوليو الجاري استعدادا للموسم الرياضي القادم.
مستجدات شراحيلي
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