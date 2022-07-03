اخبار الرياضه السعوديه اتحاد الطائرة يستعد لإطلاق ثاني دوري للسيدات

وبدأت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حنان القحطاني زياراتها للأندية بزيارة النادي الأهلي، بهدف توسيع نطاق المشاركة لجميع الأندية ونشر اللعبة على مستوى السيدات على نطاق واسع.
وسينطلق الدوري المفتوح، الذي يتوقع أن يشارك فيه 20 فريقا، على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى بنظام التصفيات، وتقام المرحلة الثانية وتجمع أبطال المناطق في بطولة المملكة النهائية.
وكان فريق فينيكس حقق الدوري الأول بمشاركة 16 فريقا في بطولة المناطق، التي أقيمت في الرياض، فيما وصلت للبطولة الختامية 6 فرق.
حنان
القحطاني
أثناء
زيارة
النادي
الأهلي
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