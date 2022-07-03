نظام معلوماتي إلكتروني في 27 مستشفى - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الصحة بصدد الاستعانة بشركات متخصصة بتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير وتشغيل وصيانة ودعم نظام المعلومات الصحي الإلكتروني في 27 مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة في 11 مدينة بعدد من المناطق.

تعاملات إلكترونية

وتعكف وزارة الصحة على تنفيذ برنامج طموح لتحقيق رؤيتها المبتكرة للصحة الإلكترونية: «نظام صحي آمن وذو كفاءة، مبني على الرعاية المتمحورة حول المريض، موجه بالمعايير، وممكن بالصحة الإلكترونية».

وتسعى الوزارة لتحقيق تقدم ملموس في مجال الصحة الإلكترونية من خلال إستراتيجيتها التي انطلقت مع أوائل عام 2011 في أطر زمنية قصيرة نسبيًّا، على مرحلتين كل مرحلة مدتها خمس سنوات، وهو أمر تمكّن من تحقيقه عدد قليل جدًّا من الدول، إلا أن وزارة الصحة بدأت خطوات كبيرة في هذا المجال نحو التحول للتعاملات الإلكترونية.

عملية التغيير

وتوفر هذه الإستراتيجية وخارطة طريقها مخططَّا قويَّا لمجموعة متكاملة من المشاريع الرامية إلى تحقيق هذه الرؤية، وستكون هناك تحديات لإدارة البرنامج، لبدء عملية التغيير في الوزارة والحفاظ عليها، وتعبئة مقدمي الخدمة والموظفين؛ لتوائم نطاق البرنامج وأطره الزمنية.

ويكمن التحدي الأكبر والمحتمل في عمليتي تحويل الأشخاص والمعالجة المطلوبة من الوزارة.

تعريف الصحة الإلكترونية

الصحة الإلكترونية كما عرفتها منظمة الصحة العالمية: هي الاستخدام الموحد لتقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية في القطاع الصحي. وتتبنى البلدان في كل أنحاء العالم أنظمة الصحة الإلكترونية؛ لتحسين تقديم الرعاية الصحية وتخطيطها، حيث ترتكز محركات استثمارات الصحة الإلكترونية وتبنيها على تقديم قيمة إكلينيكية ودعم احتياجات العمل.

وتمتلك وزارة الصحة إستراتيجية عمل وعددًا من الأهداف والمبادرات التي يمكن تحقيقها من خلال الصحة الإلكترونية.

المناطق المستهدفة بالمشروع

1. الرياض

2. مكة المكرمة

3. المدينة المنورة

4. الشرقية

5. عسير

6. تبوك

7. حائل

8. الحدود الشمالية

9. نجران

10. الباحة

11. الجوف

المدن المستهدفة بالمشروع

1. الرين

2. رنية

3. المليليح

4. الظهران

5. محايل

6. البدع

7. وسيطاء الحفن

8. طريف

9. الخانق

10. بادية بني كبير

11. مركز الحماد