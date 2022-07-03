شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارة لقب الدوري.. الفيفا يصدم جماهير اتحاد جدة بقرار كارثي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منع نادي اتحاد جدة، من تسجيل اللاعبين خلال الفترة المقبلة، بسبب لاعب فريقه الأول لكرة القدم بالنادي السابق.

منع اتحاد جدة من القيد

وكشفت صحيفة الرياضية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض استئناف نادي اتحاد جدة، وقرر إيقافه عن قيد اللاعبين حتى يقوم بتسديد مبلغ مليون و800 الف مستحقات الصربي ألكسندر بريجوفيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق.

بريجوفيتش يطالب اتحاد جدة بدفع 40 مليون ريال

وذكرت أن اللاعب الصربي، طالب إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، بسداد مبلغ 40 مليون ريال، بسبب فسخ عقده من طرف واحد.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، كان قد فشل في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم، بعد منافسة مع الهلال الذي حقق اللقب، بفارق نقطتين.