محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
علق محمد الدويش، المدرب والمحكم القانوني، اليوم، على تصريحات المسؤولين داخل النادي الأهلي، والتي عللوا فيها الهبوط والتراجع الكبير للنادي بوجود مؤامرة عليهم.
وكتب “الدويش” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “عليك مؤامرة؟ لكن هل تمنعك من مدرب صح ولاعب صح وإداري صح وشغل صح؟ عذر المطرسة والبربسة وقلة الدبرة مؤامرة اشتغل صح يحتار عدوك فيك ! هبوط_الأهلي”.
ولقيت التغريدة ردود فعل متباينة، فعلق حساب لشخص يدعى “أحمد” قائلا: “مؤامرة من مين؟ دعموه بعشرات الملايين وجابوله عقد رعاية تاريخي ويتعاقد مع نقاز ونداو وكوم وإدواردو !ما فيه رجال يشيلون الإدارة ويجيبون رجال كفؤ، الفريق يحتاج طرد 8 لاعبين البداية بالسومة والنهاية بخبراني، وتعيين أسامة هوساوي أو تيسير مديراً للفريق وبترجي رئيسا”.غضب داخل الأهلي
ولفت العديد من التقارير الصحفية، إلى وجود غضب شديد في الأهلي بسبب استمرار رئيس النادي الحالي ماجد النفيعي في منصبه وعدم التفكير في تقديم الاستقالة حتى الآن.
وكان ماجد النفيعي أعلن نيته البقاء في منصبه عقب هبوط الأهلي للدرجة الأولى كما أكد استمرار موسى المحياني في منصب المدير التنفيذي لكرة القدم مؤكدا أنه سوف يعمل على علاج السلبيات التي أدت لهبوط الفريق للمرة الأولى في تاريخه.
وكان أهلي جدة هبط مساء الاثنين الماضي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو” بعدما تعادل الفريق سلبيا أمام الشباب في العاصمة الرياض في الجولة 30 والأخيرة من عمر المسابقة.
وبحسب التقارير الصحفية فإن عدد من الأعضاء الذهبيين في النادي الأهلي قرر التحرك للمطالبة برحيل ماجد النفيعي عن منصبه وذلك بسبب هبوط الفريق الأهلاوي للدرجة الأولى.
ويستهدف أعضاء الأهلي الذهبيين التواصل مع وزارة الرياضة في السعودية للمطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية، للمطالبة بحل مجلس الإدارة الحالي للنادي بناء على رغبة مشتركة من قبل كلا من الجماهير واللاعبين السابقين في النادي وكذلك أعضاء الجمعية العمومية.
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كانت هذه تفاصيل خبر هبوط الأهلي.. محمد الدويش يعلق على “المؤامرة”ويوجه رسالة لإدارة النادي: «اشتغل صح يحتار عدوك فيك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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