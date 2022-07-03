قرار روسي جديد بشأن تصدير القمح والحبوب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أصدرت وزارة الزراعة الروسية، اليوم السبت، قرار يتعلق بتصدير القمح والحبوب والزيوت، مؤكدة أن التصدير سيكون بالروبل بدلاً من الدولار.

وقالت وزارة الزراعة الروسية، في بيان لها، إن الحكومة تبنت قرارًا بشأن تحويل الرسوم المفروضة على تصدير الحبوب وزيت عباد الشمس والوجبات من روسيا إلى روبل، وفقا لوكالة “إنترفاكس” الروسية.

وأوضحت أنه تم التوقيع على القرار في 30 يونيو الماضي، حيث نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، وتنص الوثيقة على تمديد لمدة عام واحد، حتى 31 أغسطس 2023، لرسوم تصدير زيت عباد الشمس ودقيق عباد الشمس.

وتابع بيان وزارة الزراعة الروسية “كجزء من تحويل الرسوم إلى الروبل، سيكون السعر الأساسي لحساب رسوم التصدير للقمح 15000 روبل للطن، والشعير والذرة 13875 روبل للطن، وزيت عباد الشمس 82500 روبل للطن، والوجبات – 13875 روبل للطن، موضحة أن الرسوم الجديدة سيتم العمل بها 13 يوليو”.

وأعلنت وزارة الزراعة، أنها أعدت مشروع القرار، موضحة أن “الإجراءات المتخذة ستساعد في دعم تصدير المنتجات الزراعية، والحد من تأثير تقلبات أسعار الصرف على مقدار رسوم التصدير وضمان استقرار الوضع السعري في الداخل”.