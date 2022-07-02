شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يقترب من ضم ثنائي أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبح نادي الوحدة السعودي، قريبًا من التعاقد مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث أوضحت صحيفة "اليوم" السعودية، أن نادي الوحدة اقترب من التعاقد مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عبدالرحمن غريب وحسين المقهوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن عبدالرحمن غريب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، يمتلك ثلاثة عروض من أندية الهلال واتحاد جدة والنصر، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، الموسم الماضي، ويعود إلى منافسات المحترفين الموسم المقبل 2022-2023.

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، في مفاجأة من العيار الثقيل، بجانب الفيصلي والحزم.