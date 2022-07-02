شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يعلن موعد وصول جارسيا لاستلام مهمته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي النصر السعودي، عن موعد وصول رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لاستلام مهمته الفنية.

النصر يتعاقد مع رودي جارسيا

وكان نادي النصر السعودي، قد كشف قبل أيام عن تعاقده بشكل رسمي عن تعاقده مع رودي جارسيا، بعد رحيل ميجيل أنخيل روسو.

راتب رودي جارسيا مع النصر السعودي

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، سوف تقوم بدفع 5.8 مليون يورو سنويًا لصالح رودي جارسيا وطاقمه المساعد، بعقد سوف يستمر لمدة موسمين حتى يونيو 2024.

موعد وصول رودي جارسيا لاستلام مهمة تدريب النصر

‏وأوضح النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن رودي جارسيا سوف يصل إلى الرياض مساء غدٍ الأحد.

وذلك للاجتماع برئيس نادي النصر السعودي، مسلي آل معمر، ومتابعة تحضيرات الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

من هو رودي جارسيا مدرب النصر السعودي الجديد؟

رودي جارسيا صاحب الـ54 عامًا، يملك مسيرة تدريبية كبيرة حيث قاد أندية سانت اتيان وليل ومارسيليا وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، بجانب تدريب روما في الدوري الإيطالي.