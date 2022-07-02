شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة اليد تكشف موعد مباراة السوبر ومواعيد الموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت اللحنة الفنية للمسابقات داخل الاتحاد السعودي لكرة اليد عن موعد كأس السوبر السعودي عام 2022 في المباراة التي ستقام بين فريقي مضر بطل بطولة الأمير فيصل بن فهد، والخليج بطل كأس الأمير سلطان بن فهد.

ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم الخميس الموافق الثامن من سبتمبر لهذا العام بالمنطقة الشرقية على أن يتم تحديد موقع الصالة في وقت لاحق.

إضافة إلى ذلك، فقد استقرت اللجنة على بعض المواعيد الأخرى مثل بداية منافسات الموسم الرياضي الجديد حيث تم الاستقرار على انطلاق بطولة الدوري يوم الجمعة الموافق التاسع من سبتمبر.

ومن المنتظر أن تبدأ بطولة الكأس يوم الجمعة الموافق 24 من مارس لعام 2023 على أن تنطلق بطولة النخبة للكبار يوم الثلاثاء الموافقة الرابع من إبريل لعام 2023.

أما على صعيد الناشئين، فستنطلق بطولة دوري ناشئي الممتاز يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر فيما ستقام بطولة النخبة للأندية الناشئين يوم الاثنين الموافق السادس من سبتمبر لعام 2023.