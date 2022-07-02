شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يوافق على الانتقال لصفوف النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وافق نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على الانتقال إلى صفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميراليم بيانيتش على رادار النصر

حيث أكدت صحيفة "الوئام"، أن إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، دخلت في مفاوضات مع البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي النصر السعودي، استغلت رغبة برشلونة الإسباني في التخلص من اللاعب، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووافق ميراليم بيانيتش، على الانتقال إلى صفوف النصر السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي، ويتبقى فقط الاتفاق على تفاصيل العقد.

وكانت إدارة نادي النصر السعودي، قد نجحت في حسم التعاقد مع الإيفواري جيسلان كونان بعقد لمدة موسمين، فيما اقتربت من التوقيع مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

كما أكد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي إن رودي جارسيا يريد ضم البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة إلى صفوف النصر وذلك بعد انتهاء فترة إعارة اللاعب مع بشكتاش التركي.

وأوضح الموقع الفرنسي إن بيانيتش لن يكمل مسيرته مع بشكتاش، كما أنه غير مرغوب فيه داخل برشلونة وبالتالي الأقرب هو رحيله في ظل وجود أندية راغبة في الحصول على خدماته هذا الصيف.

وكان بيانيتش البالغ من العمر “32” عامًا قد سبق له التدرب تحت قيادة رودي جارسيا في روما الإيطالي خلال الفترة من 2013 حتى 2016.

وانضم بيانيتش إلى صفوف برشلونة في عام 2020 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، حيث وقع عقدًا مع الفريق الكتالوني يمتد حتى يونيو من عام 2024، ولكن لم يشارك سوى في 30 مباراة مع البلوجرانا ولم يقدم أي مساهمات تهديفية ليتم إعارته إلى بشكتاش في 2021.