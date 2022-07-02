كل ما تريد معرفته عن تفاصيل عقد رودي جارسيا المالية مع النصر

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محمد الفلاح - أعلن نادي النصر السعودي، قبل أيام عن تعاقده مع الفرنسي رودي جارسيا، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الموسم الجديد، بعد رحيل المدير الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو.

تفاصيل عقد رودي جارسيا المالية مع النصر

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، سوف تقوم بدفع 5.8 مليون يورو سنويًا لصالح رودي جارسيا وطاقمه المساعد، بعقد سوف يستمر لمدة موسمين حتى يونيو 2024.

يشار إلى أن رودي جارسيا صاحب الـ54 عامًا، يملك مسيرة تدريبية كبيرة حيث قاد أندية سانت اتيان وليل ومارسيليا وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، بجانب تدريب روما في الدوري الإيطالي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، محتلًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بطولة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق اتحاد جدة، الذي حصد الوصافة برصيد 65 نقطة.