شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النادي الأهلي في تحقيق فوزا هاما على نظيره بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر 2020 بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

سجل هدف الأهلي الأول محمد مجدي أفشة فيما أضاف محمد عبدالمنعم الهدف الثاني للفريق الأحمر ليضمن عبور عقبة بتروجيت والاصطدام بمواجهة نارية أمام الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

ويلتقي الفريقان في نهائي كأس مصر 2020 يوم الخميس الموافق 21 من يوليو الجاري في تمام التاسعة مساء على استاد برج العرب.

وسيتم بث وإذاعة المباراة فضائيا حصريا على قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمبارايات المسابقات المصرية المحلية.

آخر مباراة بين الأهلي والزمالك

وكان قد ألتقى الفريقان مؤخرا في الدوري المصري وتحديدا في الجولة العشرين وانتهى اللقاء وقتها بين الفريقين بهدفين لكل فريق.

مشوار الأهلي في كأس مصر

خاض الأهلي في كأس مصر 2020 مشوارا طويلا بدأ مع النصر في دور 32 وحقق وقتها الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف عن طريق وليد سليمان ووالتر بواليا.

وفي دور 16 واجه وقتها الأهلي نظيره إنبي ليحقق الفوز بهدف نظيف سجله صلاح محسن ليصعد لربع النهائي ويواجه بيراميدز.

والتقى الأهلي نظيره بيراميدز يوم الاحد الماضي الموافق 26 من يونيو واستطاع وقتها الأهلي تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف قبل أن يحقق الفوز على بتروجيت بنصف النهائي ويتأهل للمباراة النهائية.

مشوار الزمالك في كأس مصر

واجه الزمالك في بداية المشوار نظيره حرس الحدود في دور 32 وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

اصطدم الزمالك في دور 16 بنظيره الإسماعيلي وحقق وقتها الفوز بهدف نظيف قبل أن يفوز على مصر المقاصة في ربع النهائي بهدفين نظيفين.

وواجه الزمالك مؤخرا نظيره أسوان في في نصف النهائي وفاز بهدفين مقابل هدف ليتأهل للمباراة النهائية ويضرب موعدا مع غريمه التقليدي، النادي الأهلي.

