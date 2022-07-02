شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب قطر جاهزة لنهائيات كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقترب موعد أنطلاق أكثر البطولات متابعة حول العالم والأكثر أثارة وتشويق وهي نهائيات كأس العالم التي تقام بدولة قطر 2022.

تعرف على موعد أنطلاق كأس العالم:

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس العالم في يوم 21 من شهر نوفمبر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في هذا الموعد فهي عادا ما تقام في شهر يونيو أو يوليو.

الملاعب التي تستضيف كأس العالم قطر 2022:

تقام بطولة نهائيات كأس العالم بدولة قطر على 8 ملاعب في خمس مدن مختلفه وهي كالتالي:

ملعب لوسيل الذي يقع في مدينة لوسيل بسعة استعابية 80 الف متفرج وهو الملعب المحدد لمباراة نهائي كأس العالم 2022 ويستضيف مباريات المجموعة الثالثة والسابعة والثامنة ومباريات دور ال 16 ونصف النهائي.

إستاد البيت بمدينة الخور سعة استعابية 60 الف متفرج وتم افتتاح الملعب خلال بطولة كأس العرب 2021 ويستضيف مباريات المجموعة الأولى والثانية والخامسة والسادسة ومباريات دور ال 16 ونصف النهائي.

إستاد الجنوب مدينة الوكرة سعة استعابية 40 الف متفرج تم افتتاحه خلال مباراة نهائي كأس أمير قطر 2019 ويستيضف مباريات المجموعة الرابعة والسابعة والثامنة ومباريات دور ال 16.

إستاد 974 المتواجد في العاصمة الدوحه بسعة استعابية 40 الف متفرج وتم إقامه مباراة منتخب الإمارات وسوريا خلال كأس العرب وسمي بهذا الأسم نسبة إلى عدد الحاويات المستخدمة في بناء هذا الملعب ويستضيف مباريات المجموعة الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة ومباريات دور ال 16.

إستاد الثمامة المتواجد أيضًا بالعاصمة الدوحه بسعة استعابية 40 الف متفرج وتم أفتتاحه بمباراة نهائي كأس أمير قطر 2021 ويستضيف مباريات المجموعة الأولى والثانية والخامسة والسادسة ودور ال 16 وربع النهائي.

إستاد خليفة الدولي بمدينة الريان بسعة استعابية 40 الف متفرج وتم افتتاحه خلال منافسات نهائي كأس أمير قطر 2017 ويستضيف مباريات المجموعة الأولى والثانية والخامسة ودور ال 16 وتحديد المركز الثالث.

إستاد المدينة التعليمية الذي يقع في مدينة الريان بسعة استعابية 40 الف متفرج وتم افتتاحه في مباراة السد والخريطيات في افتتاح دوري نجوم قطر 2021 ويستضيف مباريات المجموعة الثالثة والرابعة والثامنة ودور ال 16 وربع النهائي.

إستاد أحمد بن ريان المتواجد في مدينة الريان بسعة استعابية 40 الف متفرج وهو الملعب الرئيسي لنادي الريان وتم افتتاحه في نهائي كأس أمير قطر 2020 ويستضيف مباريات المجموعة الثانية والخامسة والسادسة ودور ال 16.

مفارقات تحدث لأول مرة في نسخة قطر 2022:

تقام نهائيات كأس العالم لأول مرة في بلد عربي ولثاني مرة بقارة آسيا وأيضًا تشهد هذه النسخة لأخر مرة تواجد 32 منتخب حيث سيتم زيادة عدد المنتخبات من النسخة القادمة 2026 إلى 48 منتخب، ولأول مرة يتم أطلاق فاعليات البطولة في الشتاء فهى تقام دائما في خلال شهر يونيو أو يوليو.