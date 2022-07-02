شكرا لقرائتكم خبر موسم جدة يختتم فعالياته بـ6 ملايين زائر وقصة نجاح جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم موسم جدة 2022 فعالياته أمس بعد 60 يوما من العروض والبرامج والأنشطة الشائقة التي شهدتها 13 منطقة وموقعا للفعاليات في أرجاء المدينة كافة، تجاوزت 4200 يوم من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية والسياحية والرياضات البحرية وغيرها، حضرها واستمتع بها 6 ملايين زائر من داخل المملكة، وسائح من خارجها يمثلون 129 دولة.

وحقق موسم جدة الذي انطلق في 2 مايو الماضي أرقاما قياسية على جميع المستويات، جسدت رضا الجمهور، وتلبية جميع الرغبات والأذواق من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث استهدف الموسم تنوع الخيارات وتعدد المواقع واستدامتها، وتوطين المهن وخلق الفرص الوظيفية وتعزيز التنافسية وجودة الحياة؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وتميز موسم جدة هذا العام بمشاركة فاعلة من الكوادر الوطنية الشابة من الجنسين في إدارة وتشغيل فعالياته كافة والإشراف عليها، حيث تجاوز عدد السعوديين العاملين في الموسم 80% من إجمالي العاملين فيه برهنوا على قدراتهم ومهاراتهم، وخلق الموسم أكثر من 76 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما شهد الموسم العديد من العروض والفعاليات والتجارب العالمية، بعضها أقيم للمرة الأولى على مستوى العالم، استطاعت أن تستقطب زوارا وسياحا من 129 دولة.

ونوه المدير العام لموسم جدة نواف قمصاني بالنجاحات الكبيرة التي حققها موسم جدة حتى آخر يوم من فعالياته الذي كسر فيها الرقم 6 ملايين في عدد الزوار، مؤكدا أن هذا الرقم خير شاهد على هذا النجاح والتميز في فعالياته وأنشطته وبرامجه التي خلقت حراكا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا في مدينة جدة، وأسهمت في تعزيز صناعة الترفيه في المملكة، كما قدمت منتجا جديدا ومتنوعا بمواصفات عالمية نال رضا الجميع.

وأوضح أن الترفيه أصبح صناعة واعدة ومحفزة للاقتصاد ومحركة للقطاعات الأخرى ذات العلاقة، حيث تدفعها المواسم والفعاليات الترفيهية لتعظيم الفرص وجذب الاستثمارات واستقطاب السياح والزوار وتقديم التجارب التنافسية، مؤكدا حرص إدارة الموسم على ديمومة الفعاليات التي أقيمت بما يحقق الأهداف الرئيسة من هذا الحراك الترفيهي والسياحي الذي جعل جدة اليوم وجهة سياحية عالمية.

ديمومة الفعاليات:







تعزز الاستدامة و الشمولية و التنوع



تعدد الفرص و تعظيم الأثر الاقتصادي، لذا تقرر أن تستمر



8 مواقع في مناطق الفعاليات الـ 13 تستمر مدد مختلفة مدار العام



تقديم عروضها المتنوعة بالشراكة مع القاطعين الحكومي و الخاص



مواقع ستستمر فعالياتها طوال العام :