منصات جديدة لشحن السيارات الكهربائية بالمدينة

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وتعد هذه الخطوة ضمن المبادرات الداعمة لخطط الأمانة في التوسع لإنشاء المزيد من محطات الشحن الكهربائية وتهيئة منصات إمداد الطاقة لملاك السيارات الكهربائية، التي تمكنهم من شحن سيارتهم بسهولة ويسر، الأمر الذي يشجع المستهلكين على استخدام هذه النوعية من السيارات، فضلا عن دعم برامج الاستدامة البيئية والمساعدة في الحفاظ عليها من خلال دعم التوجه نحو الاستفادة من التقنيات الصديقة للبيئة وتأكيد الالتزام بالسياسات التي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية بما ينسجم مع مستهدفات برامج التحول ورؤية المملكة 2030، بالتزامن مع دفع المساعي الوطنية إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية في المملكة.ومن المقرر أن توفر الخدمة من خلال منصات الشحن الجديدة مستويات متقدمة من النمط التشغيلي عبر أجهزة الشحن السريع والمتوسط AC-DC من خلال قوابس إمداد للطاقة بقوة تتراوح بين 22-200 كيلووات، بنموذج مطابق للمواصفات والمعايير المعتمدة.
أهمية المشروع
- يأتي ضمن قائمة المشاريع والفرص الاستثمارية التي تعتزم الأمانة طرحها.
- ضمن العمل المتواصل لإطلاق أنشطة جديدة في السوق المحلي.
- تمكين الشركات ورجال الأعمال من اقتناص الفرص الجديدة.
- يسهم في دفع منظومة التنمية والتنويع الاقتصادي.
- استقطاب مشاريع جديدة تحقق الأثر الإيجابي لسكان المنطقة.
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