شكرا لقرائتكم خبر منصات جديدة لشحن السيارات الكهربائية بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أمانة منطقة المدينة المنورة عقدا استثماريا لإنشاء وتشغيل 12 منصة شحن للسيارات الكهربائية في المرحلة الأولى مع إحدى المجموعات القابضة، وذلك في مواقع حيوية وطرق محورية.

وتعد هذه الخطوة ضمن المبادرات الداعمة لخطط الأمانة في التوسع لإنشاء المزيد من محطات الشحن الكهربائية وتهيئة منصات إمداد الطاقة لملاك السيارات الكهربائية، التي تمكنهم من شحن سيارتهم بسهولة ويسر، الأمر الذي يشجع المستهلكين على استخدام هذه النوعية من السيارات، فضلا عن دعم برامج الاستدامة البيئية والمساعدة في الحفاظ عليها من خلال دعم التوجه نحو الاستفادة من التقنيات الصديقة للبيئة وتأكيد الالتزام بالسياسات التي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية بما ينسجم مع مستهدفات برامج التحول ورؤية المملكة 2030، بالتزامن مع دفع المساعي الوطنية إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

ومن المقرر أن توفر الخدمة من خلال منصات الشحن الجديدة مستويات متقدمة من النمط التشغيلي عبر أجهزة الشحن السريع والمتوسط AC-DC من خلال قوابس إمداد للطاقة بقوة تتراوح بين 22-200 كيلووات، بنموذج مطابق للمواصفات والمعايير المعتمدة.

أهمية المشروع

