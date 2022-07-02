معالجة التشوه البصري بمحافظة صبيا

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وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي الدغريري، أنه جرى إزالة 22,078 م3 من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 1365 م2 من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 29 سيارة تالفة، ومعالجة وضع 279 حاوية من حاويات النظافة، والعمل على دهان 23,700 متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة 173 حاجزا من حواجز الحفريات، ومعالجة 2050 م2 من الحفر والتشققات بالشوارع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صبيا جهودها في عملية تنظيف الأحياء ورفع الأنقاض، والعمل على معالجة وضع الحاويات والكتابات المشوهة للجدران، وإزالة الأنقاض والنفايات داخل الأحياء وفي أطراف المدينة، وذلك في إطار خطة المرحلة الرابعة لمعالجة التشوهات البصرية التي تقوم بها البلدية بهدف معالجة وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي الدغريري، أنه جرى إزالة 22,078 م3 من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 1365 م2 من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 29 سيارة تالفة، ومعالجة وضع 279 حاوية من حاويات النظافة، والعمل على دهان 23,700 متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة 173 حاجزا من حواجز الحفريات، ومعالجة 2050 م2 من الحفر والتشققات بالشوارع.

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