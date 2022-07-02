اخبار الخليج – وفاة واحدة.. و1416 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1668

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – بعد تداول اخبار بشأن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.. «الصناعة والتجارة»: تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لاي ارتفاع غير مبرر

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