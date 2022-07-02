اخبار دوليه – رئيس وزراء إسرائيل يحذر إيران وغزة وسوريا ولبنان: لا تجربونا

محمد بن مسعود - الدمام - حذر‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬كل‭ ‬من‭ ‬يلتمس‭ ‬العدوان‮»‬‭ ‬على‭ ‬بلاده،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬قوتها‭ ‬أمام‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية،‭ ‬يائير‭ ‬لبيد‭: ‬‮«‬لكل‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬إيذائنا،‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬وسوريا،‭ ‬لا‭ ‬تجربونا‭ ‬فإسرائيل‭ ‬تعرف‭ ‬كيف‭ ‬تستخدم‭ ‬قوتها‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬كل‭ ‬تهديد‭ ‬وعدو‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬قوتها‭ ‬أمام‭ ‬أي‭ ‬تهديد،‭ ‬وأمام‭ ‬كل‭ ‬عدو،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬بلاده‭ ‬جمة،‭ ‬وتشمل‭ ‬مكافحة‭ ‬إيران‭ ‬والإرهاب‭ ‬الداخلي‭.‬

وقال‭ ‬لبيد‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬نعتقد‭ ‬بأن‭ ‬التهديد‭ ‬الإيراني‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬تهديد‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬وسنبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬منع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬قدرة‭ ‬نووية،‭ ‬أو‭ ‬التموضع‭ ‬قرب‭ ‬حدودنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‭ ‬جمة‭ ‬وتشمل‭ ‬مكافحة‭ ‬إيران‭ ‬والإرهاب‭ ‬الداخلي‭ ‬وأزمة‭ ‬جهاز‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وغلاء‭ ‬المعيشة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمان‭ ‬الشخصي‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قد‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬اللبناني‭ ‬أطلق‭ ‬ثلاث‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬غير‭ ‬مسلحة‭ ‬صوب‭ ‬منصة‭ ‬غاز‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اعتراضها‭.‬

واتضح‭ ‬من‭ ‬التحقيق‭ ‬الأولي‭ ‬أن‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬المعادية‭ ‬لم‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬حقيقيا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مدة‭ ‬تحليقها،‭ ‬وحتى‭ ‬اعتراضها‭ ‬فوق‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭.‬