منتخب مصر يفوز على كينيا في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
حقق منتخب مصر لكرة السلة فوزًا كبيرًا على منتخب كينيا بنتيجة (72-39 ) في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة برج العرب بالإسكندرية في ثاني مبارياته بالمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.
وحافظ منتخب مصر بهذا الفوز على صدارة المجموعة الرابعة التي تضم السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا.
ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة في المرحلة الثانية من التصفيات سيخوضها أمام الكونغو الديمقراطية والمقرر إقامتها غدًا الأحد.
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