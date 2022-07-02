لابورتا يعلن تعاقد برشلونة مع كيسي وكريستنسن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، ضم فرانك كيسي لاعب وسط ميلان الإيطالي، إلى جانب أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي الإنجليزي، هذا الصيف.

ومن المنتظر أن يعلن برشلونة عن صفقتي كيسي وكريستنسن يومي غدا أو الإثنين على الأكثر، ليكونا اول صفقتين للنادي الكتالوني هذا الصيف.

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة “سبورت” الإسبانية: “تقديم كيسي الأربعاء، كريستنسن الخميس”.

وعن إمكانية ضم البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد علق: “تحدثنا مع ليدز بشكل شخصي، ما يحدث هو أن هناك أندية أخرى تريد رافينيا وتقدم عروضا، لكن اللاعب يريد برشلونة”.

وعن يبع دي يونج علق قائلا: “دي يونج يُريد البقاء، هناك أندية تريده وليس فقط مانشستر يونايتد، لكن لا توجد لدينا نية لـ بيعه!، سوف أفعل كل ما بوسعي لتجديد عقد دي يونغ، لكن أيضًا هنالك مشكلة في الراتب ويجب تعديله”.

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وعن ليفاندوفسكي علق قائلا: “إنه لاعب للبايرن، والجميع يعلم أنه لاعب كبير، لكنني أفضل التزام الصمت لأنه لاعب للبايرن، نعلم أنه صرح علانية برغبته باللعب للبارسا، لكننا نكن كل الاحترام للبايرن، وهذا احترام متبادل”