لقاح جديد للحماية من الإنفلونزا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشفت دراسة جديدة عن خطوة هامة نحو تطوير لقاح عالمي للإنفلونزا يمكن أن يحمي من أنواع خطيرة منها.
وأظهرت نتائج المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكية نتائج مهمة قد تحمي من سلالات فيروس الإنفلونزا.
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