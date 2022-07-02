رونالدو يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف تقرير صحفي إنجليزي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب من إدارة فريقه مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إذا تلقى فريق الشياطين الحمر عرضًا مُرضيًا خلال فترة الانتقالات.

وذكرت صحيفة “تايمز” أن رونالدو قدَّم طلبًا لإدارة اليونايتد من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف حال وصول عرض مناسب.

وأضافت بأن رونالدو يستند في طلبه إلى رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا فيما تبقى من مسيرته.

وتابعت بأن رونالدو شارك في 19 موسمًا متتاليًا من دوري أبطال أوروبا منذ مغادرته فريق سبورتنغ لشبونة إلى الكرة الإنجليزية في صيف عام 2003، ولم يلعب مطلقًا في الدوري الأوروبي، وهي البطولة التي سيشارك فيها مانشستر يونايتد بعدما احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن العودة للدوري الإيطالي تبقى خيارًا مطروحًا لدى النجم البرتغالي صاحب الـ37 عامًا.

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وكانت تقارير عدة قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن رونالدو تلقى بالفعل عروضًا عدة من أندية مختلفة للرحيل عن يونايتد خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما أن بعض التقارير الألمانية أكدت قيام وكيل أعماله جورج مينديز بعرضه على بايرن ميونخ.

وعاد كريستيانو الموسم الماضي إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا على رحيله من الفريق؛ إذ لعب لريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، قبل العودة مجددًا إلى “أولد ترافورد”.