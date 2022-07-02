«الفطيم» تفتتح متجري «امتياز بي آند كيو» العلامة الرائدة في تطوير المنازل في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - تعتزم مجموعة الفطيم إطلاق «بي آند كيو السعودية»، مع أول متجرين يتم افتتاحهما في الرياض، بعد الإعلان عن شراكة امتياز مع «كينغ فيشر بي إل سي»، مجموعة تطوير المنازل العالمية والشركة الأم لـ«بي آند كيو»، في عام 2021.

إن افتتاح متجري الامتياز بي آند كيو في المملكة العربية السعودية هو آخر ما تم تقديمه من مجموعة الفطيم في قطاع تطوير المنازل، الذي يتوقع أن يلقى رواجاً واسعاً في السنوات القادمة. المتجران الجديدان في الرياض، تم تشييد كل واحد منهما على مساحة تفوق 5.000 متر مربع، ويقعان في طريق الملك عبدالله وحي الفاروق في الرياض. بإطلاق بي آند كيو السعودية، تهدف مجموعة الفطيم لأن تقدم إلى عملاء التجزئة والتجارة كل ما يحتاجونه لتطوير وتجميل المنزل بأسعار رائعة مع أفضل خدمة عملاء.

تقدم بي آند كيو السعودية الجديدة مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة تشمل أدوات الرحلات، أواني المطبخ والطعام، منتجات الزينة، الأدوات والمعدات، أثاث ومستلزمات الحدائق، التخزين، الإضاءة، الحمامات، والطلاء، إضافة إلى مواد ضرورية أخرى لتطوير المنازل. أكثر من 60% من المنتجات في بي آند كيو السعودية هي حصرية وعالمية، لتتميز بماركات مملوكة حصرياً لـ«كينغ فيشر»، مثل ايرباور، ماغنوسن، وجود هوم، إضافة إلى الماركات العالمية المشهورة مثل جي جي إيه، كارشر، بوش والمزيد، جميع مصممة لجعل تطوير المنزل أسهل للعملاء.

حالياً يقدم كلا المتجرين خدمات مثل الإرجاع المجاني خلال 30 يوما، التوصيل للمنازل، ومزج الطلاء، مع قص الخشب المجاني، اضغط وجمع، تصميم الاستوديو وتجهيز المطبخ مخطط له في الربع السنوي القادم.

بالحديث عن مناسبة افتتاح متاجر بي آند كيو السعودية، قال رئيس مجموعة الفطيم للتجزئة ريغيز شولتز: «شراكة الأعمال بين مجموعة الفطيم وكينغ فيشر هي فرصة رائعة لتوسيع عمليات التجزئة في سوق تطوير المنزل الجذاب في المملكة». وأضاف «خارطة الطريق الاستراتيجية لمجموعة الفطيم تمكننا من تبني أفضل ممارسات الأعمال واقتناص الفرص لجلب أفضل ماركات عالمية تحت سقف واحد إلى المنطقة».

وقال شولتز «الخطة لفتح متاجر بي آند كيو في العاصمة السعودية هي خطوة مهمة مع الأخذ بالاعتبار نمو الرياض، التي ستتضاعف أعداد سكانها وتصبح واحدة من أكثر 10 مدن ثمينة في العالم برعاية الخطط الطموحة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سليمان حديثاً». وأضاف «اليوم، بتعداد حوالى ثمانية ملايين، مدينة الرياض هي واحدة من أسرع العواصم نمواً في العالم».

بالإشارة إلى خطة التوسع لمجموعة الفطيم مع الإشارة الخاصة لافتتاح المتجرين في الرياض، قال المدير العام لـ«بي آند كيو في الشرق الأوسط لمجموعة الفطيم» كولن ماكماهون: «سيكون بمقدرة عملائنا الوصول إلى مجموعة من منتجات تطوير المنزل الرائدة والحصول على مشورة الخبراء، إضافة إلى متجرهم الاعتيادي، حيث إن هذه الشراكة الجديدة مع كينغ فيشر ستجلب مجموعات واسعة من المنتجات والخدمات العالمية، الحصرية في المملكة العربية السعودية، إلى متاجرنا». وأضاف «أول متاجر بي آند كيو في المملكة العربية السعودية ستكون مدعومة بمتجر إلكتروني قريباً».

«بي آند كيو السعودية» هي جزء من أعمال امتياز مملوكة ومشغلة بواسطة مجموعة الفطيم بالشراكة مع «كينغ فيشر بي إل سي»، الشركة الأم، المعروفة باسم مجموعة الفطيم الرائدة والمتميزة عبر مجموعة متنوعة من الأعمال، بمقرها في دبي. شريك مجموعة الفطيم «كينغ فيشر بي إل سي» هي شركة تطوير منازل عالمية لديها ما يقارب 1490 متجرا وفوق 80.000 موظف في 8 بلدان.