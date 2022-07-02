سلمان بن محمد يعلن افتتاح بطولة آسيا الأولى للمصارعة تحت 15 و20 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، انطلقت يوم أمس منافسات النسخة الأولى من بطولة آسيا للمصارعة تحت 15 و20 عاما، والتي ينظمها الاتحاد البحريني للمصارعة بالتعاون مع المجلس البحريني للألعاب القتالية والاتحاد الآسيوي للمصارعة تحت إشراف الاتحاد الدولي للمصارعة، وذلك في الفترة 2- 10 يوليو المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية.

وقد أقيم حفل الافتتاح الذي شهد حضور الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية فارس مصطفى الكوهجي، رئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة دولت ترليخانوف، ورئيس الاتحاد البحريني للمصارعة عباده عدنان الملا، وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية والمدعوين.

سلمان بن محمد يعلن افتتاح البطولة

وقد أعلن سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة عن افتتاح البطولة رسميا، متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لكافة اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة وتأكيد مكانة مملكة البحرين في احتضان البطولات الكبرى عبر استضافة مميزة والعمل بشكل مضاعف لإخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية.

سموه يشهد المنافسات ويتوج الأبطال

وشهد سموه جانبا من منافسات اليوم الأول، حيث أشاد سموه بالمستويات الفنية التي قدمها اللاعبون في نزالات اليوم الأول، متمنيا أن يواصل اللاعبون تقديم الأداء المميز بما ينعكس على نجاح هذه النسخة من البطولة.

وقد توج سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة أبطال الفئات في منافسات اليوم الأول من فئة تحت 15 عاما.

سلمان بن محمد يلتقي برئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة

التقى سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة برئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة دولت ترليخانوف.

وقد نقل سموه لرئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة، تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وتمنات سموه له وللاتحاد القاري التوفيق والنجاح.

بعدها، استعرض سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة مع رئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بهدف دعم وتطوير رياضة المصارعة البحرينية وكذلك في المنطقة، من أجل دعم الجهود للمساهمة في الارتقاء بمستوى هذه الرياضة على مستوى قارة آسيا، متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للاتحاد الآسيوي للعبة.

سموه يشيد بجهود مدرسة ابن خلدون الوطنية

أشاد سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة بجهود مدرسة ابن خلدون الوطنية في دعمها للألعاب الرياضية وبخاصة الألعاب القتالية، بما يحقق الشراكة بين الاتحادات الرياضية ومختلف القطاعات التعليمية، والتي تنعكس بدورها على تطوير أداء ومستوى لاعبي ولاعبات الفرق والمنتخبات الوطنية من منتسبي المدارس الحكومية والخاصة، بالصورة التي تخدم ترتقي بالرياضة المدرسية كجزء رئيسي من تقدم المنظومة الرياضية بالمملكة.

جاء ذلك، خلال لقاء سموه برئيس مدرسة ابن خلدون الوطنية د. كمال عبدالنور، على هامش فعاليات اليوم الأول من بطولة آسيا الأولى للمصارعة تحت 15 و20 عاما.

حيث رحب سموه برئيس مدرسة ابن خلدون الوطنية، ونقل له تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وتمنيات سموه له ولجميع الطاقم الأكاديمي والتعليمي ومنتسبي المدرسة التوفيق والنجاح.

وتبادل سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة مع د. كمال عبدالنور، سبل تعزيز التعاون المشترك، للمواصلة في دعم مختلف الألعاب الرياضية بالصورة التي ترفع من المستويات وتسهم في تحقيق المزيد من النجاحات، متمنيا سموه لمدرسة ابن خلدون الوطنية دوام التوفيق والنجاح.

ثقتنا كبيرة في البحرين لإنجاح الحدث

ألقى رئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة دولت ترليخانوف كلمة خلال حفل الافتتاح، والتي أكد فيها أن اختيار مملكة البحرين لاحتضان الحدث القاري جاء بعد النجاحات التي حققتها المملكة في احتضان البطولات الكبرى في الفترة الماضية، مبينا إلى أن ثقة الاتحاد الآسيوي كبيرة في القدرات البحرينية بإخراج الحدث بأفضل صورة تنظيمية، موضحا أن النسخة الأولى سوف تسجل نجاحا بارزا في ظل الجاهزية البحرينية والجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة من أجل تأمين الراحة لكافة المنتخبات المشاركة.

وقال: «إن تنظيم هذه البطولة في نسختها الأولى، سوف يكون حافزا لإعطاء هذه الفئتين التطور الكبير في مستوياتهم، حيث نحرص في الاتحاد على تأسيس اللاعبين بشكل صحيح منذ الصغر حتى الوصول لفئة الرجال»، متمنيا كل التوفيق والنجاح لكافة المنتخبات المشاركة وعكس الصورة المشرقة لتطور هذه الرياضة في القار الآسيوية.

دعم خالد بن حمد مصدر فخر واعتزاز

من جانبه، ألقى رئيس الاتحاد البحريني للمصارعة عبادة عدنان الملا كلمة في الافتتاح، أكد فيها أن دعم واهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مصدر فخر واعتزاز للأسرة البحرينية في لعبة المصارعة، مبينا إلى أن اهتمام سموه المتواصل لرياضات فنون القتال أسهم في انتشار الرياضات المنضوية تحت مظلة المجلس البحريني للألعاب القتالية، مشيرا إلى أن رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة له الأثر الكبير في بذل الجهود لتحقيق كامل النجاح للبطولة والعمل إخراجها بأزهى صورة.

وقال: «إنه مما لاشك أن استضافة مملكة البحرين للعرس الآسيوي يعتبر مصدر فخر، حيث ستسجل المملكة أسمها كأول دولة تستضيف هذه البطولة حديثة الولادة تحت 15 عاما وتحت 20 عاما، ويأتي اختيار مملكة البحرين من قبل الاتحاد الآسيوي للمصارعة ليؤكد ما تمتلكه المملكة من قدرات عالية في استضافة البطولات الكبرى».

وأضاف: «لقد سجلت البطولة الحالية أرقاما قياسية من حيث عدد المشاركة الذين وصل إلى أكثر من 600 رياضي، إضافة إلى 94 حكما من جميع أنحاء العالم، ونحن كلجنة منظمة سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق عوامل النجاح».

وتابع: «إن دعم المجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة يشكل حافزا لنا في تحقيق النجاح ونقدم لسموه الشكر والتقدير على دعمه المتواصل ونشكر جميع الجهات الداعمة والمساندة للبطولة».

فلم خاص

وقد تم عرض فيلم خاص عن استضافة مملكة البحرين للحدث القاري والدعم الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، حيث احتوى الفلم على مقاطع عديدة لسموه أثناء البطولات السابقة التي تميز مملكة البحرين في تنظيمها وتحقيق نجاحات للرياضة البحرينية.

استعراض أعلام الدول

وتم استعراض أعلام الدول المشاركة في البطولة وهي 17 دولة هم: مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، الأردن، العراق، سوريا، الهند، إيران، الصين، اليابان، كازاخستان، كوريا، غيرقستان، منغوليا، سيريلانكا، طاجاكستان، تايوان، وأوزبكستان.