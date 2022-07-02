شرط جزائي في عقده مع ظفار يزيد متاعب الرفاع لضم المعشني

محمد بن مسعود - الدمام - دخلت رغبة نادي الرفاع في الحصول على خدمات اللاعب العماني يزيد المعشني في منعطف التعثر وتوقف الصفقة، في ظل الشرط الجزائي الموجود في عقده مع ناديه ظفار والذي يمكن وصفه بالكبير، وتمسّك إدارة ناديه العماني بتفعيله في حال موافقته على خروجه واحترافه خارجيًا وخوض تجربة جديدة، وستكشف الأيام القادمة مصير صفقة اللاعب مع الرفاع.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة عن وجود رغبة من نادي الرفاع في تعزيز صفوفه باللاعب العماني، خصوصًا مع رغبة إدارة النادي في الاستمرار في حصد البطولات ووجود مشاركة خارجية للفريق تتمثل في خوض منافسات الدور نصف النهائي عن منطقة الغرب ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
وسبق للاعب المعشني أن واجه الرفاع في يونيو الماضي خلال مواجهة الفريقين في دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي، وخلال المواجهة قدم مستوى فنيًا متميزًا نال إعجاب المدرب علي عاشور الذي أوصى إدارة نادي الرفاع بالتعاقد معه وضمه لصفوف «السماوي».
وذكرت مصادر إعلامية أن ناديه ظفار متمسّك بالمعشني نظرًا لما يمثله من ثقل في تشكيلة الفريق الساعي لاسترداد مكانته بين الأندية العمانية، وخوض منافسات الموسم القادم على أمل العودة لمنصات التتويج وتحقيق الألقاب بعد غيابه عنها في الموسمين الماضيين.
ويُعد المعشني من اللاعبين الشباب الصاعدين الذين حجزوا لهم مقعدًا في صفوف المنتخب العماني في الفترة الأخيرة، ويعتمد عليه المدرب الكرواتي برانكو كثيرًا في وسط الملعب، ويتميز بقدرته على التحكم بالكرة وصناعة الهجمات صانع لعب من الطراز الرفيع.
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