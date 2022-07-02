828 متطوعا يستقبلون ضيوف الرحمن

وأكد الأسمري حرص إدارة تعليم شرورة على خدمة ضيوف الرحمن وتوفير كافة سبل الراحة لهم وقت وصولهم؛ حيث بدأت الاستعدادات بشكل مبكر وشارك كافة منسوبي التعليم من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وإداريين وإداريات والفريق الكشفي في البرنامج التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن والترحيب بهم ومساعدة كبار السن وتقديم الوجبات والضيافة وتوجيههم للأماكن المخصصة لهم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخيرية الأخرى باستراحة الحجاج بالوديعة.
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