توديع وتفويج ضيوف الرحمن من المدينة المنورة

سجلت المدينة المنورة نشاطًا ملحوظًا خلال اليومين الماضية، في عمليات المغادرة إلى مكة المكرمة تمهيدًا لأداء مشاعر الحج، فيما من المتوقع أن يشهد اليوم الـ 5 من الشهر الجاري ارتفاعًا كبيرًا من حركة المغادرة والتوديع.

وسعيًا إلى مواكبة الأعداد المتوقع مغادرتها للمدينة المنورة خلال الأيام المقبلة، ضاعفت الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وكالة الوزارة لشؤون الزيارة بوزارة الحج، وقطاع الإدلاء والنقابة العامة للسيارات، من مستوى جاهزيتها ومضاعفة أعداد كواردها البشرية والفنية، سعيًا إلى تطبيق الخطة التشغيلية وفق ما يوائم حجم الارتفاع المتوقع في عمليات المغادرة.

مؤشر يومي

وسجلت المدينة المنورة أمس وفق المؤشر اليومي، مغادرة 12441 حاجًا، فيما بلغ إجمالي من غادروا المدينة المنورة بعد الإقامة فيها منذ بداية موسم الحج 277844 حاجًا، حيث غادر منهم عن طريق مركز حجاج الهجرة 261661 حاجًا، فيما غادر عن طريق مركز خدمات حجاج البر 15778 حاجًا، وغادر عن طريق قطار الحرمين 404 حاجًا، وحاج واجد عن طريق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

كما سجلت 5 جنسيات النسبة الأعلى بين الجنسيات القادمة، حيث بلغ الحجاج من اندونيسيا النسبة الأعلى بواقع 46773 حاجًا، ثم الحجاج من الهند بواقع 34169 حاجًا، ثم حجاج نيجريا بواقع 19040 حاجًا، ثم تركيا بنسبة 17158 حاجًا.

الحجاج المنومين

وإلى جانب ذلك، دأبت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة كل عام، على تسير القافلة الطبية المخصصة الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة المنورة، الذين يسمح لهم طبيًا بأداء مناسك الحج، والتي تغادر في اليوم السابع من ذي الحجة من كل عام إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، فيما تضمن القافلة الطبية مركبات إسعافية مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الكادر الطبي المرافق لعدد الحالات، كما يرافق كل مريض فريق طبي مكون من طبيب وفني تمريض، بالإضافة إلى قائدي المركبات المجهزة بجميع الاحتياجات أثناء الرحلة لأداء النسك.

خدمات على طريق الهجرة

ـ خدمات الارشاد في مسجد الميقات

- نقاط تهدئة تستحدثها قوة أمن الطرق على امتداد الطريق.

ـ انتشار لدوريات الأمن على امتداد الطريق.

ـ حافلات بديلة على امتداد الطرق، لنقل الحجاج في حال تعطل أي من الحافلات

ـ رفع أهبة الاستعداد لفرق الهلال الأحمر