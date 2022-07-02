6 آلاف شجرة للسعودية الخضراء بالطائف

وقع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، مبادرة واتفاقية تفاهم مع الشركة السعودية لشراكات المياه، وتحالف شركة كوبرا والشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع)، لزراعة (6 آلاف شتلة أشجار تتناسب مع طبيعة المنطقة) بقرشيات الطائف على مساحة (211.400 متر مربع) وعمل الأسيجة المناسبة لحماية الشتلات، باستخدام مياه الري الصالحة غير المقيد والمنتجة من محطة المعالجة شمال الطائف. وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني القاضي أن هذه الاتفاقية جاءت امتدادًا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة للمساهمة في زيادة وتنمية الغطاء النباتي، والحد من ظاهرة التصحر، تماشيًا مع مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، «السعودية الخضراء» تحقيقاً لجودة الحياة التي هي من أهم مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.



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