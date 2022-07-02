ووجه أمين جدة صالح بن علي التركي، جميع القطاعات المعنية والبلديات التابعة بتكثيف الجهود الميدانية لخدمة ضيوف الرحمن والمتنزهين وزوار المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة وعلى امتداد الكورنيش، مشدداً على أهمية تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية.
ورفعت قطاعات أمانة جدة وبلدياتها الفرعية مستوى التنسيق والجاهزية استعداداً لموسم الحج والإجازة، التي تتضمن استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة على هذه المرافق والمتابعة الدائمة لها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بجانب استكمال خطة الرقابة الموسمية لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تهيئة شواطئ ومرافق جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.