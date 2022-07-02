تهيئة شواطئ ومرافق جدة

أكملت أمانة محافظة جدة، استعداداتها في تهيئة المرافق السياحية بالمدينة كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي، وذلك لاستقبال المتنزهين والزائرين خلال موسم الحج وإجازة نهاية العام الدراسي.

ووجه أمين جدة صالح بن علي التركي، جميع القطاعات المعنية والبلديات التابعة بتكثيف الجهود الميدانية لخدمة ضيوف الرحمن والمتنزهين وزوار المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة وعلى امتداد الكورنيش، مشدداً على أهمية تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية.

ورفعت قطاعات أمانة جدة وبلدياتها الفرعية مستوى التنسيق والجاهزية استعداداً لموسم الحج والإجازة، التي تتضمن استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة على هذه المرافق والمتابعة الدائمة لها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بجانب استكمال خطة الرقابة الموسمية لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.