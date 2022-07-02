أعمال رقابية لفسح الأغذية والأدوية بالحج

وتتواجد «الهيئة» في منافذ دخول الحجاج الجوية والبرية والبحرية وصولًا إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة؛ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، وتقديم برامج التوعية، وإعداد الدراسات الميدانية، إضافةً إلى المشاركة في اللجان المشتركة خلال موسم الحج.
كما جهّزت جناحين توعويين في مطارَيْ الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ لتنفيذ برامجها التوعوية من خلال 12 لغة من الأكثر تحدثًا بين الحجاج، بهدف توعيتهم بما يضمن لهم سلامة المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية. كما تُنظِّم «الغذاء والدواء» ورش عمل بالتعاون مع أمانتَيْ منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة لتوعية العاملين في المنشآت الغذائية ومطابخ الإعاشة المعنية بتقديم الوجبات لحجاج بيت الله الحرام.
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