وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس، أن الأمانة واصلت حملتها على حي الرحاب لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية، حيث تمكنت الفرق الرقابية من ضبط أحد المواقع التي تقطنها عمالة تمارس تحضير وتجهيز الوجبات والمقليات بغرض توزيعها على المنشآت الغذائية، مشيراً إلى عدم توفر رخصة نظامية للمعمل، وتدني مستوى النظافة العامة، واستخدام الأدوات والمواد بشكل عشوائي، إضافة لسوء التحضير والتخزين ومخالفة أنظمة التعبئة والتغليف.
وأكد استمرار جهود أمانة جدة الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط توزيع نصف طن وجبات فاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.