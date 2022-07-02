إحباط توزيع نصف طن وجبات فاسدة

تمكنت فرق الرقابة الميدانية بأمانة محافظة جدة من ضبط معمل غير نظامي لتحضير «الوجبات الغذائية» بحي الرحاب وسط بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية، وجرى إتلاف 500 كيلو من الوجبات غير صالحة للاستهلاك وتظهر عليها علامات الفساد.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس، أن الأمانة واصلت حملتها على حي الرحاب لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية، حيث تمكنت الفرق الرقابية من ضبط أحد المواقع التي تقطنها عمالة تمارس تحضير وتجهيز الوجبات والمقليات بغرض توزيعها على المنشآت الغذائية، مشيراً إلى عدم توفر رخصة نظامية للمعمل، وتدني مستوى النظافة العامة، واستخدام الأدوات والمواد بشكل عشوائي، إضافة لسوء التحضير والتخزين ومخالفة أنظمة التعبئة والتغليف.

وأكد استمرار جهود أمانة جدة الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.