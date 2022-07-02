7 دقائق لزوار الروضة الشريفة

وضعت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثل بإدارة تنظيم الزيارة والتفويج خطتها لإدارة حشود الحجاج للدخول إلى الروضة الشريفة والصلاة فيها من خلال إعداد خطط مسبقة ومنظمة مع الجهات ذات العلاقة إضافة إلى استحداث أفضل الطرق لضمان انسيابيها وتعديل بعض الملاحظات.

وتم ولأول مرة تفويج الرجال والنساء للدخول إلى الروضة الشريفة من الساحات الجنوبية عبر بوابة 37 بالتأكد من تصاريح الدخول عند نقطة الفرز المؤدية إلى الروضة الشريفة من خلال أجهزة مخصصة لقراءة الباركود، إضافة إلى تجهيز وترتيب مواقع انتظار الزائرين قبل دخولهم للروضة والإشراف على تنظيم 650 زائر داخل الروضة في التفويج الواحد وترتيب دخولهم وخروجهم حيث يتم تخصيص 7 دقائق لبقاء الزائر داخل الروضة الشريفة.

ويأتي ذلك التنظيم ضمن اهتمام وكالة شؤون المسجد النبوي في خدمة الحجاج والاستعداد المبكر من خلال إعداد خطط مسبقة لاستقبال المصلين والحجاج والزائرين.

دخول وخروج

وأوضح مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج ياسر المزيني أن المدة الزمنية لبقاء الزوار داخل الروضة الشريفة هي 7 دقائق يتم توقيتها من خلال ساعة رقمية مخصصة داخل الروضة الشريفة لتنظيم أوقات دخول وخروج الزائرين ومدة مكوثهم في الروضة، مشيرًا إلى أنه يتم خدمة 11520 زائرًا في اليوم و79950 في الأسبوع و292464 في الشهر و689711 زائرًا خلال الثلاثة أشهر الماضية.

آلية الدخول

وعن آلية الدخول للروضة الشريفة أوضح المزيني أنه يتم حجز تصريح مسبق من قبل الزائر عن طريق تطبيقي توكلنا واعتمرنا، ثم يتم التأكد من تصريح الزائر أثناء دخوله من نقطة الفرز إلى الروضة الشريفة الموجودة في ساحة باب 37، حيث يقوم المراقبين في إدارة تنظيم الزيارة والتفويج بقراءة التصريح من خلال أجهزة مخصصة لذلك، ثم يتم توجيه الزائرين إلى مواقع الانتظار قبل دخولهم إلى الروضة الشريفة من باب النساء وخلال الانتظار يتم تهيئة الروضة الشريفة، ومن ثم إدخالهم بشكل منظم واحتساب الفترة الزمنية المقررة، ثم تنظيم خروجهم من باب البقيع، مشيرًا إلى أنه يتم خلال هذه الأيام زيادة أعداد التفويج قبل كل صلاة لتمكين الزوار من صلاة الفرض داخل الروضة الشريفة ما عدا صلاة الجمعة.

أوقات زيارة الروضة الشريفة

الفترة الأولى من الساعة 12:30 ص إلى 4:00 ص

الفترة الثانية من الساعة 11:30 ص إلى 3:30 م

الفترة الثالثة من الساعة 4:30 م إلى 7:00 م

الفترة الرابعة من الساعة 7:30 م إلى 8:30 م