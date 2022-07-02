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محمد الفلاح - أوضح تقرير صحفي، تفاصيل اتفاق اتحاد جدة، مع البرتغالي نونو سانتو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السعودي، لخلافة كوزمين كونترا، المدير الفني الحالي للعميد.

تفاصيل اتفاق اتحاد جدة مع نونو سانتو

وأصبحت إدارة نادي اتحاد جدة، قريبة من حسم التعاقد بشكل رسمي مع نونو سانتو، خلال الفترة الحالية.

وتتجه إدارة نادي اتحاد جدة إلى الإطاحة بالمدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كوزمين كونترا، بعد خسارة لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم لصالح الهلال.

ونجحت إدارة نادي الاتحاد السعودي في التوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، بعقد يمتد حتى موسمين مقابل 4 ملايين يورو في الموسم الواحد للمدرب وجهازه المعاون.

واشترط المدير الفني البرتغالي، تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، بضم ظهير أيسر وجناح هجومي إضافة إلى البحث عن لاعب أجنبي، يكون بديلًا للبرتغالي أندريه فيليبي، لاعب الوسط.

جدير بالذكر أن الفريق نونو سانتو، بدأ مشواره التدريبي مع فريق رايو آفي البرتغالي عام 2012، ثم فالنسيا عام 2014، ثم بورتو عام 2016، ومن ثم خاض تجربة وولفرهامبتون الإنجليزي في الفترة ما بين 2017 إلى 2020، ثم تدريب توتنهام في العام الماضي