تعرف على أول مطالب نونو سانتو مدرب اتحاد جدة الجديد

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محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن أول مطالب المدير الفني البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة الجديد.

أولى مطالب أول مطالب نونو سانتو مدرب اتحاد جدة الجديد

وكانت تقارير صحفية أكدت أن إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، أنهت اتفاقها مع نونو إسبيريتو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي السابق، لتدريب العميد خلال الفترة المقبلة.

حيث تتجه إدارة نادي اتحاد جدة، إلى إقالة كوزمين كونترا، المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد خسارة لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم.

وأشارت التقارير إلى أن نانو سانتو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة الجديد، يرغب في قدوم اللاعب البرتغالي موتينيو للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يشار إلى أن إدارة نادي اتحاد جدة، حاولت التعاقد مع نونو سانتو، بعد رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي، لكن المدرب البرتغالي رفض التدريب في المنطقة العربية، إلا أن محاولة النادي الجداوي الأخيرة تكللت بالنجاح.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة، تتجه إلى تفعيل خيار التمديد لمدربه الروماني كوزمين كونترا، إلا أنها تراجعت عن ذلك، عقب خسارة لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم.

جدير بالذكر أن نونو سانتو البالغ صاحب الـ 48 عامًا، بدأ مسيرته التدريبية في عام 2012 مع رايو آفي البرتغالي، ثم تولى تدريب فالنسيا الإسباني في 2014، ومن ثم بورتو البرتغالي في 2016، فيما استمر مع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي من 2017 وحتى 2021.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، محتلًا المركز الثاني برصيد 65 نقطة.