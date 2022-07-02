شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر كارتيرون.. الاتفاق يبحث عن مخرج لتسويق واحد من المحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

يسعى نادي الاتفاق السعودي في الفترة القادمة إلى تسويق عقد مهاجمه الفرنسي يوسف نياكاتي بعد أن منح الفريق السعودي أكثر من فرصة للاعب للأستمرار في صفوف للفريق

الاتفاق السعودي يبدأ تسويق نياكاتي

وذلك بعد الرجوع إلى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذي أوضح عدم إحتياجه للاعب بسبب تراجع مستواه خلال الموسم المنقضي وعدم تقديمه المستوى المطلوب منه خلال الفترة الماضية.

حيث شارك اللاعب مع الفريق في دوري محمد بن سلمان في خمس مباريات لم يسجل غير هدف واحد من ركلة جزاء خلال مباراة الفريق مع نادي التعاون.

وقد إنضم يوسف إلى الاتفاق في يناير الماضي في صفقة أنتقال حر لمدة موسمين ويتبقى على إنتهاء عقد الفرنسي موسم ونصف الموسم.

ووفقًا لتقارير جريدة "الرياضية" أنه سيتم عقد أجتماع بين عمر باخشوين المدير التنفيذي للنادي وباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لمناشقة الأمور الفنية المتعلقة بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب في الموسم القادم.

وقد نجح الاتفاق في إنهاء الدوري السعودي وهو يحتل المركز الحادي عشر بعد أن جمع 34 نقطة.