شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يحسم صفقته الأولى للموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر الصادرة من المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية أن إدارة نادي النصر نجحت في حسم أولى صفقات الفريق للموسم الكروي القادم 2022-2023 بعد التعاقد الرسمي مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا.

النصر السعودي يوقع مع الإيفواري غيسلان كونان

الإيفواري غيسلان كونان

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الإعلامي علي العنزي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جاء فيها:" إدارة أصفر الرياض توقع مع الظهير الأيسر الإيفواري غيسلان كونان لتمثيل الفريق من الموسم المقبل رسميًّا”.

ويبلغ كونان من العمر ستة وعشرين عامًا وسبق وأن لعب من بعض الأندية البرتغالية مثل فيتوريا غيماريش كما لعب في أسيك ميموزا الإيفواري وشارك رفقة منتخب بلاده في نسخة العام الماضي من كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون وحصل عليها المنتخب السنغالي.

هذا ويسعى نادي النصر إلى تدعيم صفوفه بالتوقيع مع أبرز الصفقات وذلك من أجل المنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد سواء محلية أو عالمية بعد ان تم الأستقرار على المدير الفني الذي سيتولى قيادة العالمي بالتوقيع مع الفرنسي جارسيا.