شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يشعل الصراع بين الأتحاد والهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة يترقب مصير واحد من أبرز نجوم الفريق فيما يخص البقاء أو الرحيل عن القلعة الحصينة التي فاجئت الجميع بهبوطه لدوري يلو وسيشارك الموسم القادم 2022-2023 بدوري الدرجة الأولى السعودي.

عبد الرحمن غريب يشعل الصراع بين الاتحاد والهلال

عبدالرحمن غريب

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن عبد الرحمن غريب لاعب نادي الأهلي سبق وأن اكد خلال شهر مايو القادم أنه لا ينوي مغادرة الراقي ويرى نفسه لاعبًا في صفوف العملاق السعودي.

قبل أن تدشن جماهير الاتحاد والهلال الكثير من الوسوم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وطلبت من إدارتي الناديين برئاسة أنمار الحائلي وفهد بن نافل التحرك لحسم تلك الصفقة النارية التي ستفيد بلا شك الفريق الذي سيحصل عليها من الناحية الهجومية.

وسبق وأن إرتبط إسم غريب بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي والانتقال لصفوف نادي الشباب خلال الفترة الماضية ويتحقق الأمر بعد هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولى في إنتظار ما ستؤول له الفترة القادمة.

ولم يقتصر الأهلي على رحيل غريب فحسب بل إقترب عمر السومة من الرحيل عن صفوف الفريق الموسم المقبل حيث سيلعب معارًا لصفوف نادي الأهلي إعارة لمدة موسم واحد.