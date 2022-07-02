شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الهلال يقترب من ضم صفقتين من الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إقترب فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من التعاقد مع صفقتين من الدوري الإيطالي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الزعيم.

الهلال يقترب من ضم ثنائي الدوري الإيطالي

جواو بيدرو

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن فريق نادي الهلال يستعد للتوقيع مع البرازيلي جواو بيدرو نجم نادي كالياري الإيطالي وذلك حسبما أكدت بعض المصادر الصحفية الإيطالية.

وقالت صحيفة كالشيو نيوز 24 أن نادي الهلال دخل في مفاوضات جادة مع إدارة نادي كالياري التي تطلب الحصول على مبلغ يتراوح بين سبعة إلى ثمانية مليون يورو للموافقة على رحيل نجمه.

ولم تقتصر مفاوضات إدارة الزعيم على ضم جواو بيدرو فقط بل طلبت الحصول على خدمات النجم بيلوتي لاعب نادي تورينو الإيطالي.

بيولي

ولعب العملاق الايطالي مع فريقه ما يصل لنحو 251 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 113 هدفًا وصنع 28 هدفًا آخرين.

ومن المُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة الكثير من المفاوضات بين الإدارات لمعرفة ما إذا كان الثنائي الايطالي سينضم للزعيم من عدمه.