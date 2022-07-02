شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. جلطة سراي ينفي تعاقده مع مهاجم النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ترددت في الأونة الأخيرة الكثير من الأخبار عن أنتقال البرازيلي إندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصر السعودي إلى الدوري التركي عبر بوابه نادي جلطة سراي.

جلطة سراي ينفي تعاقده مع تاليسكا

وذلك بعد أن نشرت أحدى الصحف التركية خبر إنظمام تاليسكا إلى صفوف نادي جلطة سراي بعقد يمتد لمدة موسمين.

ولكن قام إردن تيمور نائب رئيس النادي بالرد على هذه الإشاعات ونفى تمامًا خبر التعاقد مع تاليسكا وقال إن عقده مع نادي النصر السعودي مستمر، وأن ميزانية النادي لا تسمح في الوقت الحالى التعاقد معه فهو يتقاضى من نادي النصر ما يقرب من 8 مليون يورو وهذا مبلغ كبير بالنسبه لنا.

وقد نجح تاليسكا من التألق هذا الموسم بقميص نادي النصر ونجح مع الفريق بالتواجد في المركز الثالث بعد أن جمع 61 نقطة، ويستعد نادي النصر للموسم الجديد بإقامه معسكر في إسبانيا.